Прогноз погоди у Львові та області на завтра 7 квітня

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 7 квітня, очікується з надзвичайним заморозком. Протягом доби буде хмарно.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 7 квітня

Місцями синоптики прогнозують невеликий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Крім того, очікуються слабкі хуртовини.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Львівській області вночі -5...-10 °C, вдень +1...+4 °C;

у Львові вночі -5...-7 °C, вдень +1..+3 °C.

Через сильні заморозки на Львівщині завтра оголошено третій (червоний) рівень небезпеки.

Попередження про стихійне метеорологічне явище у Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

Синоптики зазначають, що погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин.

Попередження про стихійне метеорологічне явище у Львові. Фото: Львівський РЦГМ

Крім того, 7-10 квітня оголошено небезпеку першого (жовтого) рівня небезпеку через ожеледицю.

Попередження про стихійне метеорологічне явище на Львівщині. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, в Одесі завтра очікується сильний вітер. Протягом доби буде хмарно з незначними проясненнями.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що 7 квітня на сході та південному сході країни пройдуть невеликі, вдень місцями помірні дощі.