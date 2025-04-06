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Синоптики оголосили третій рівень небезпеки — погода у Львові

6 квітня 2025 19:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 7 квітня
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 7 квітня, очікується з надзвичайним заморозком. Протягом доби буде хмарно.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 7 квітня

Місцями синоптики прогнозують невеликий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця. 

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Крім того, очікуються слабкі хуртовини.

Погода в Україні 7 квітня
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі -5...-10 °C, вдень +1...+4 °C;
  • у Львові вночі -5...-7 °C, вдень +1..+3 °C.

Через сильні заморозки на Львівщині завтра оголошено третій (червоний) рівень небезпеки.

Погода на Львівщині 7 квітня
Попередження про стихійне метеорологічне явище у Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

Синоптики зазначають, що погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин.

Прогноз погоди у Львові на 7 квітня
Попередження про стихійне метеорологічне явище у Львові. Фото: Львівський РЦГМ

Крім того, 7-10 квітня оголошено небезпеку першого (жовтого) рівня небезпеку через ожеледицю.

Погода у Львові та області 7 квітня
Попередження про стихійне метеорологічне явище на Львівщині. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, в Одесі завтра очікується сильний вітер. Протягом доби буде хмарно з незначними проясненнями.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що 7 квітня на сході та південному сході країни пройдуть невеликі, вдень місцями помірні дощі.

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