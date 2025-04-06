Прогноз погоди у Львові та області на завтра 7 квітня

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки — погода у Львові
Погода у Львові та області завтра, 7 квітня, очікується з надзвичайним заморозком. Протягом доби буде хмарно.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 7 квітня
Місцями синоптики прогнозують невеликий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця.
Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Крім того, очікуються слабкі хуртовини.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі -5...-10 °C, вдень +1...+4 °C;
- у Львові вночі -5...-7 °C, вдень +1..+3 °C.
Через сильні заморозки на Львівщині завтра оголошено третій (червоний) рівень небезпеки.
Синоптики зазначають, що погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин.
Крім того, 7-10 квітня оголошено небезпеку першого (жовтого) рівня небезпеку через ожеледицю.
Нагадаємо, в Одесі завтра очікується сильний вітер. Протягом доби буде хмарно з незначними проясненнями.
А в Укргідрометцентрі повідомили, що 7 квітня на сході та південному сході країни пройдуть невеликі, вдень місцями помірні дощі.
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