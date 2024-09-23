Погода во Львове на завтра 24 сентября от синоптиков

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 24 сентября ожидается теплая погода без осадков. Максимальная температура днем составит +24 °C, а ночью снизится до +13 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове 24 сентября

Синоптики отмечают, что завтра во Львове ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура днем в городе составит +24 °C, но будет ощущаться как +26 °C. Ночью же столбики термометра опустятся до +13 °C.

Ветер будет южный 3-5 м/с.

Какая будет погода во Львове 24 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.

Также мы писали о том, что 23 сентября геомагнитное поле будет на спокойном уровне, магнитных бурь не предполагается.