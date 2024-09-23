Погода во Львове на завтра 24 сентября от синоптиков

Синоптики предупредили львовян, чего ожидать от погоды завтра
Во Львове 24 сентября ожидается теплая погода без осадков. Максимальная температура днем составит +24 °C, а ночью снизится до +13 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода во Львове 24 сентября
Синоптики отмечают, что завтра во Львове ожидается переменная облачность, без осадков.
Максимальная температура днем в городе составит +24 °C, но будет ощущаться как +26 °C. Ночью же столбики термометра опустятся до +13 °C.
Ветер будет южный 3-5 м/с.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.
Также мы писали о том, что 23 сентября геомагнитное поле будет на спокойном уровне, магнитных бурь не предполагается.
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