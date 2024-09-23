Погода у Львові на завтра 24 вересня від синоптиків

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У Львові 24 вересня передбачається тепла погода без опадів. Максимальна температура вдень сягне +24 °C, а вночі знизиться до +13 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові 24 вересня

Синоптики зазначають, що завтра у Львові очікується мінлива хмарність, без опадів.

Максимальна температура вдень у місті становитиме +24 °C, але відчуватиметься як +26 °C. Вночі ж стовпчики термометра опустяться до +13 °C.

Вітер буде південний 3-5 м/с.

Якою буде погода у Львові 24 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.

Також ми писали про те, що 23 вересня геомагнітне поле буде на спокійному рівні, магнітних бур не передбачається.