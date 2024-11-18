Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 19 ноября

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Твоє Місто

Во Львове и области во вторник, 19 ноября, облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+9 °С.

Об этом сообщил Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 19 ноября

Во Львовской области завтра будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью возможен мокрый снег, а утром гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит -4...+1 °С, днем — +4...+9 °С.

Во Львове ночью температура ожидается около -3...-1 °С, а днем прогреется до +6...+8 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине

На Львовщине ночью и утром прогнозируют гололедицу. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, за последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек, но магнитных бурь не ожидается.

По словам народного синоптика Натальи Диденко, завтра день порадует повышением температуры воздуха.