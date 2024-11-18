Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 19 ноября

Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра
Во Львове и области во вторник, 19 ноября, облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+9 °С.
Об этом сообщил Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 19 ноября
Во Львовской области завтра будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью возможен мокрый снег, а утром гололедица.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит -4...+1 °С, днем — +4...+9 °С.
Во Львове ночью температура ожидается около -3...-1 °С, а днем прогреется до +6...+8 °С.
Метеорологические явления на Львовщине
На Львовщине ночью и утром прогнозируют гололедицу. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, за последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек, но магнитных бурь не ожидается.
По словам народного синоптика Натальи Диденко, завтра день порадует повышением температуры воздуха.
Читайте Новини.LIVE!