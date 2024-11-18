Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 19 листопада

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Твоє Місто

У Львові та області у вівторок, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -4...+9 °С.

Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 19 листопада

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі можливий мокрий сніг, а вранці ожеледиця.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 9-14 м/с. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °С, вдень — +4...+9 °С.

У Львові вночі температура очікується близько -3...-1 °С, а вдень прогріється до +6...+8 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині

На Львівщині вночі та вранці прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, за останні 24 години на Сонці сталися дев'ять спалахів, але магнітних бур не очікується.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра день порадує підвищенням температури повітря.