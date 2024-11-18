Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 19 листопада

Синоптики попередили Львівщину про небезпечну погоду завтра
У Львові та області у вівторок, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -4...+9 °С.
Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 19 листопада
У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі можливий мокрий сніг, а вранці ожеледиця.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 9-14 м/с. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °С, вдень — +4...+9 °С.
У Львові вночі температура очікується близько -3...-1 °С, а вдень прогріється до +6...+8 °С.
Метеорологічні явища на Львівщині
На Львівщині вночі та вранці прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, за останні 24 години на Сонці сталися дев'ять спалахів, але магнітних бур не очікується.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра день порадує підвищенням температури повітря.
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