Погода во Львове 22 января — синоптики предупреждают о гололедице

Люди идут по улице. Фото: УНІАН

В Львове и области завтра прогнозируют мокрый снег и дождь. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными, ведь на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии во вторник, 21 января.

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Погода во Львове и области 22 января

В Львове и области завтра будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица. Ветер западный с переходом юго-западный, 3-8 м/с.

В области ночью будет 0...-5 °C, днем 0...+5 °C. Во Львове ночью ожидается -1...-3 °C, днем +2...+4 °C.

Прогноз погоды во Львове на 22 января. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают об опасности

Завтра во Львове и области объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с гололедицей, которая будет на дорогах ночью и утром.

Предупреждение об опасности во Львове и области. Фото: скриншот

Напомним, в среду ухудшится погода по всей Украине. В большинство областей вернутся морозы, прогнозируют дождь со снегом и туман.

В Киеве 22 января объявили первый уровень опасности из-за плохих погодных условий. В столице ожидается сильный туман.