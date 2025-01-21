Погода у Львові 22 січня — синоптики попереджають про ожеледицю

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у Львові завтра
У Львові та області завтра прогнозують мокрий сніг та дощ. Водіям та пішоходам варто бути обережними, адже на дорогах буде ожеледиця.
Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у вівторок, 21 січня.
Погода у Львові та області 22 січня
У Львові та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вранці та вдень очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах буде ожеледиця. Вітер західний з переходом південно-західний, 3-8 м/с.
В області вночі буде 0...-5 °C, вдень 0...+5 °C. У Львові вночі очікується -1...-3 °C, вдень +2...+4 °C.
Синоптики попереджають про небезпеку
Завтра у Львові та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з ожеледицею, яка буде на дорогах вночі та вранці.
Нагадаємо, в середу погіршиться погода по всій Україні. В більшість областей повернуться морози, прогнозують дощ зі снігом й туман.
У Києві 22 січня оголосили перший рівень небезпечності через погані погодні умови. В столиці очікується сильний туман.
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