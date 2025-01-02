Погода во Львове 3 января — прогноз от синоптиков.

Синоптики предупредили об опасной погоде для львовян завтра
Завтра во Львове ожидается переменная облачность с прояснениями. Временами возможны осадки в виде мокрого снега и снега, а также слабое налипание мокрого снега. На дорогах прогнозируется гололедица.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 3 января
Ветер западный, скорость 9–14 м/с, возможны слабые вьюги.
Температура в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °С.
Во Львове температура ночью составит -1…-3 °С, а днем — 0…+2 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра похолодает. Она предупредила о порывистом ветре.
Также сегодня, 2 января, магнитные бури на Земле не предусматривают.
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