Погода во Львове 3 января — прогноз от синоптиков.

Люди зимой. Фото: Новини.LIVE

Завтра во Львове ожидается переменная облачность с прояснениями. Временами возможны осадки в виде мокрого снега и снега, а также слабое налипание мокрого снега. На дорогах прогнозируется гололедица.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Погода во Львове 3 января

Ветер западный, скорость 9–14 м/с, возможны слабые вьюги.

Температура в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °С.

Во Львове температура ночью составит -1…-3 °С, а днем — 0…+2 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра похолодает. Она предупредила о порывистом ветре.

Также сегодня, 2 января, магнитные бури на Земле не предусматривают.