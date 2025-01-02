Погода у Львові 3 січня — прогноз від синоптиків

Люди взимку. Фото: Новини.LIVE

Завтра у Львові очікується мінлива хмарність із проясненнями. Часом можливі опади у вигляді мокрого снігу та снігу, а також слабке налипання мокрого снігу. На дорогах прогнозується ожеледиця.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Скриншот допису Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Погода у Львові 3 січня

Вітер західний, швидкість 9–14 м/с, можливі слабкі хуртовини.

Температура протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °С.

У Львові температура вночі становитиме -1…-3 °С, а вдень — 0…+2 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра похолодає. Вона попередила про рвучкий вітер.

Також сьогодні, 2 січня, магнітних бур на Землі не передбачають. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.