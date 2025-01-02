Погода у Львові 3 січня — прогноз від синоптиків

Синоптики попередили про небезпечну погоду для львів'ян завтра
Завтра у Львові очікується мінлива хмарність із проясненнями. Часом можливі опади у вигляді мокрого снігу та снігу, а також слабке налипання мокрого снігу. На дорогах прогнозується ожеледиця.
Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 3 січня
Вітер західний, швидкість 9–14 м/с, можливі слабкі хуртовини.
Температура протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °С.
У Львові температура вночі становитиме -1…-3 °С, а вдень — 0…+2 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра похолодає. Вона попередила про рвучкий вітер.
Також сьогодні, 2 січня, магнітних бур на Землі не передбачають. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Читайте Новини.LIVE!