Прогноз погоды на 12 декабря во Львовской области — синоптики предупредили об опасности

Синоптики предупредили об опасной погоде во Львовской области
Во Львовской области в четверг, 12 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью ожидается снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +3 °С.
Об этом сообщили во Львовском центре гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 12 декабря
Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 °С;
- днем -2...+3 °С.
Погода во Львове 12 декабря
Во Львове облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Из-за осадков ожидается ухудшение видимости.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...-3 °С;
- днем от -1...+1 °С.
В течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о двигающемся на Украину циклоне, который принесет осадки.
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