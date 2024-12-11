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Синоптики предупредили об опасной погоде во Львовской области

11 декабря 2024 18:27
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 12 декабря во Львовской области — синоптики предупредили об опасности
Туман во Львове. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Во Львовской области в четверг, 12 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью ожидается снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +3 °С.

Об этом сообщили во Львовском центре гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области 12 декабря

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 0...-5 °С;
  • днем -2...+3 °С.

Погода во Львове 12 декабря

Во Львове облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Из-за осадков ожидается ухудшение видимости.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-3 °С;
  • днем от -1...+1 °С.
погода на Львовщине
Погода в Львовской области. Фото: Львовский центр гидрометеорологии

В течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о двигающемся на Украину циклоне, который принесет осадки.

Львов Укргидрометцентр синоптик погода в Украине температура воздуха

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