Прогноз погоди на 12 грудня на Львівщині — синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили про небезпечну погоду на Львівщині
У Львівській області у четвер, 12 грудня, очікується змарна з проясненнями погода. Вдень і вночі очікується незначний сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +3 °С.
Про це повідомили у Львівському центрі гідрометеорології.
Погода у Львівській області 12 грудня
На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний сніг, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...-5 °С;
- вдень -2...+3 °С.
Погода у Львові 12 грудня
У Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Через опади очікується погіршення видимості.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-3 °С;
- вдень від -1...+1 °С.
Загалом протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про циклон, який суне на Україну та принесе з собою опади.
Читайте Новини.LIVE!