Прогноз погоди на 12 грудня на Львівщині — синоптики попередили про небезпеку

Туман у Львові. Фото: УНІАН

У Львівській області у четвер, 12 грудня, очікується змарна з проясненнями погода. Вдень і вночі очікується незначний сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +3 °С.

Про це повідомили у Львівському центрі гідрометеорології.

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Погода у Львівській області 12 грудня

На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний сніг, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С;

вдень -2...+3 °С.

Погода у Львові 12 грудня

У Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Через опади очікується погіршення видимості.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-3 °С;

вдень від -1...+1 °С.

Погода у Львівській області. Фото: Львівський центр гідрометеорології

Загалом протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про циклон, який суне на Україну та принесе з собою опади.