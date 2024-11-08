Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 9 ноября

Гололед. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове и области в субботу, 9 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+11 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 9 ноября

Во Львовской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и завтра утром местами прогнозируется туман, а на отдельных участках дорог даже гололедица.

Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах -4...+1 °С, днем — +6...+11 °С.

Во Львове температура ночью составит -3...-1 °С, днем +7...+9 °С.

Метеорологические явления

Ночью и утром завтра жителей Львовщины предупреждают о тумане, видимость будет 200-500 метров, а на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, что Киев завтра накроет антициклон, который принесет сухую погоду без осадков.

По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине не будет осадков. Лишь в южной части возможен небольшой дождь.