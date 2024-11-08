Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 9 листопада

Синоптики попередили про небезпечну погоду на Львівщині завтра
У Львові та області у суботу, 9 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+11 °С.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 9 листопада
На Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та завтра вранці місцями прогнозують туман, а на окремих ділянках доріг навіть ожеледиця.
Очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде в межах -4...+1 °С, вдень — +6...+11 °С.
У Львові температура вночі становитиме -3...-1 °С, вдень — +7...+9 °С.
Метеорологічні явища
Вночі та вранці завтра мешканців Львівщини попереджають про туман, видимість буде 200-500 метрів, а на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, Київ завтра накриє антициклон, що принесе суху погоду без опадів.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні не буде опадів. Лише у південній частині можливий невеликий дощ.
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