Прогноз погоды во Львове 8 ноября от Львовского РЦГМ

Туманное утро. Фото иллюстративное: freepik

Погода во Львове с утра 8 ноября будет туманной. Синоптики также предупреждают о сильном ограничении видимости и даже гололедицу на дорогах.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии в четверг, 7 ноября.

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Метеорологи предупреждают об опасных погодных явлениях, которые продлятся начиная с вечера 7 ноября и до утра 8 ноября.

Так, по территории Львовской области и по городу Львову в этот период ожидается сильный туман — видимость ограничена, до 200-500 м. На дорогах гололедица.

Уровень опасности первый — желтый.

Погода во Львове и области 8 ноября

Во Львове и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от -4 до +1 °C, днем +5...+10 °C.

Во Львове температура ночью -1...-3 °C, днем +8...+10 °C.

Напомним, в Киеве и области 8 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха снизится до +7...+9 °C днем.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине 8 ноября сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидают, однако местами возможен туман.