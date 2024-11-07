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Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові — прогноз

7 листопада 2024 18:37
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові 8 листопада від Львівського РЦГМ
Туманний ранок. Фото ілюстративне: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові зранку 8 листопада буде туманною. Синоптики також попереджають про сильне обмеження видимості та навіть ожеледицю на дорогах. 

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у четвер, 7 листопада. 

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Метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища, які триватимуть починаючи з вечора 7 листопада й до ранку 8 листопада.

Так, по території Львівської області та по місту Львову у цей період очікується сильний туман — видимість обмежена, до 200-500 м. На дорогах ожеледиця.

Рівень небезпечності перший — жовтий. 

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові — прогноз - фото 2

Погода у Львові та області 8 листопада

У Львові та області завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. 

Вітер західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. 

Температура вночі  від -4 °C  до +1 °C, вдень +5...+10 °C.

У Львові температура вночі -1...-3 °C, вдень +8...+10 °C.

Нагадаємо, у Києві та області 8 листопада очікується мінлива хмарність. Температура повітря знизиться до +7...+9 °C вдень.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні 8 листопада утримається хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікують, проте місцями можливий туман.

погода прогноз погоди Львівська область ожеледиця туман Львів

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