Прогноз погоди у Львові 8 листопада від Львівського РЦГМ

Туманний ранок. Фото ілюстративне: freepik

Погода у Львові зранку 8 листопада буде туманною. Синоптики також попереджають про сильне обмеження видимості та навіть ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у четвер, 7 листопада.

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Метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища, які триватимуть починаючи з вечора 7 листопада й до ранку 8 листопада.

Так, по території Львівської області та по місту Львову у цей період очікується сильний туман — видимість обмежена, до 200-500 м. На дорогах ожеледиця.

Рівень небезпечності перший — жовтий.

Погода у Львові та області 8 листопада

У Львові та області завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від -4 °C до +1 °C, вдень +5...+10 °C.

У Львові температура вночі -1...-3 °C, вдень +8...+10 °C.

Нагадаємо, у Києві та області 8 листопада очікується мінлива хмарність. Температура повітря знизиться до +7...+9 °C вдень.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні 8 листопада утримається хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікують, проте місцями можливий туман.