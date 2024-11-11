Прогноз погоды во Львове завтра 12 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили об опасной погоде во Львове завтра
Во вторник, 12 ноября, во Львовской области ожидается облачная погода с туманом и гололедицей утром. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8 °С.
Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 12 ноября
Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью и в первой половине дня синоптики предупреждают о тумане видимостью 200-500 метров и слабой гололедице на дорогах. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1...-6 °С, днем столбики термометров поднимутся до +3...+8 °С.
Во Львове также ожидается пасмурная погода. Температура воздуха ночью будет составлять -3...-5 °С. Днем показатели подскочат до +4...+6 °С.
Напомним, погода в Украине 12 ноября будет облачной с прояснениями. Осадки стоит ожидать только в Карпатах.
Ранее мы писали о том, что с 11 по 17 ноября в Украине местами возможны туманы. Температура воздуха будет достаточно холодной.
Читайте Новини.LIVE!