Прогноз погоды во Львове завтра 12 ноября от Укргидрометцентра

Мужчина около воды в тумане. Фото: photographers.ua

Во вторник, 12 ноября, во Львовской области ожидается облачная погода с туманом и гололедицей утром. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью и в первой половине дня синоптики предупреждают о тумане видимостью 200-500 метров и слабой гололедице на дорогах. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 12 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1...-6 °С, днем столбики термометров поднимутся до +3...+8 °С.

Прогноз погоды во Львове 12 ноября. Фото: meteoprog

Во Львове также ожидается пасмурная погода. Температура воздуха ночью будет составлять -3...-5 °С. Днем показатели подскочат до +4...+6 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 12 ноября будет облачной с прояснениями. Осадки стоит ожидать только в Карпатах.

Ранее мы писали о том, что с 11 по 17 ноября в Украине местами возможны туманы. Температура воздуха будет достаточно холодной.