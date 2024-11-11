Прогноз погоди у Львові завтра 12 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра
У вівторок, 12 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з туманом та ожеледицею вранці. Температура повітря вдень буде коливатися від +3°С до +8°С.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 12 листопада
У Львівській області завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Проте вночі та в першій половині дня синоптики попереджають про туман видимістю 200-500 метрів та слабку ожеледицю на дорогах. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1...-6 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3...+8 °С.
У Львові також очікується похмура погода. Температура повітря вночі становитиме від -3...-5 °С. Вдень показники підскочать до +4...+6 °С.
Нагадаємо, погода в Україні 12 листопада буде хмарною з проясненнями. На опади варто очікувати лише в Карпатах.
Раніше ми писали про те, що з 11 по 17 листопада в Україні місцями можливі тумани. Температура повітря буде достатньо прохолодною.
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