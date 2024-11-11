Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра arrow

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

11 листопада 2024 22:08
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові завтра 12 листопада від Укргідрометцентру
Чоловік біля води в тумані. Фото: photographers.ua
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 12 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з туманом та ожеледицею вранці. Температура повітря вдень буде коливатися від +3°С до +8°С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Львівщині 12 листопада

У Львівській області завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Проте вночі та в першій половині дня синоптики попереджають про туман видимістю 200-500 метрів та слабку ожеледицю на дорогах. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. 

погода у Львові 12 листопада
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 12 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від  -1...-6 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до  +3...+8 °С.
 

погода у Львівській області 12 листопада
Прогноз погоди у Львові 12 листопада. Фото: meteoprog

У Львові також очікується похмура погода. Температура повітря вночі становитиме від -3...-5 °С. Вдень показники підскочать до +4...+6 °С.

погода у Львові
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 12 листопада буде хмарною з проясненнями. На опади варто очікувати лише в Карпатах.

Раніше ми писали про те, що з 11 по 17 листопада в Україні місцями можливі тумани. Температура повітря буде достатньо прохолодною. 

погода прогноз погоди Львівська область синоптик туман Львів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:08 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

22:05 У Харкові пролунав вибух

Новина з відео

21:43 Як відбувається розшук людей за неоновлення даних — відповідь ТЦК

21:30 Мешканець Одещини напав на військового — як його покарав суд

21:23 Львів'янин подав позов до суду через заборону виїзду за кордон

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:56 РФ обстрілює Херсон — в ОВА назвали кількість атак за місяць

20:20 Україна отримає мільйон снарядів — звернення Зеленського

20:04 Мав суїцидальні думки — боєць Азову про відпустку серед цивільних

20:03 Де чекати сніг із дощем завтра — в Укргідрометцентрі дали прогноз

20:00 Базова загальновійськова підготовка — всі нюанси, які треба знати

22:08 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

22:05 У Харкові пролунав вибух

Новина з відео

21:43 Як відбувається розшук людей за неоновлення даних — відповідь ТЦК

21:30 Мешканець Одещини напав на військового — як його покарав суд

21:23 Львів'янин подав позов до суду через заборону виїзду за кордон

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:56 РФ обстрілює Херсон — в ОВА назвали кількість атак за місяць

20:20 Україна отримає мільйон снарядів — звернення Зеленського

20:04 Мав суїцидальні думки — боєць Азову про відпустку серед цивільних

20:03 Де чекати сніг із дощем завтра — в Укргідрометцентрі дали прогноз

20:00 Базова загальновійськова підготовка — всі нюанси, які треба знати

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку