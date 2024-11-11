Прогноз погоди у Львові завтра 12 листопада від Укргідрометцентру

Чоловік біля води в тумані. Фото: photographers.ua

У вівторок, 12 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з туманом та ожеледицею вранці. Температура повітря вдень буде коливатися від +3°С до +8°С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 12 листопада

У Львівській області завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Проте вночі та в першій половині дня синоптики попереджають про туман видимістю 200-500 метрів та слабку ожеледицю на дорогах. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 12 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від -1...-6 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3...+8 °С.



Прогноз погоди у Львові 12 листопада. Фото: meteoprog

У Львові також очікується похмура погода. Температура повітря вночі становитиме від -3...-5 °С. Вдень показники підскочать до +4...+6 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 12 листопада буде хмарною з проясненнями. На опади варто очікувати лише в Карпатах.

Раніше ми писали про те, що з 11 по 17 листопада в Україні місцями можливі тумани. Температура повітря буде достатньо прохолодною.