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Синоптики предупредили об опасной погоде во Львове завтра

13 ноября 2024 15:21
Светлана Силенко - Редактор
Погода во Львове 14 ноября — синоптики предупредили об опасности
Мокрый снег и ветер. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Во Львове и области 14 ноября ожидается снег и гололедица. Днем температура будет выше нуля, а ночью возможны морозы. Водителей предупреждают об гололедице.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Синоптики рассказали, что в четверг во Львове ожидается облачная погода. Ночью и утром будут туманы, что может привести к ухудшению видимости. Температура ночью опустится до -1...-6 °C, а днем будет колебаться в пределах -1...+4 °C.

Кроме того, в течение дня ожидается сильный ветер порывами 7-12 м/с. Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и просят водителей быть внимательными.

погода во Львове 14 ноября
Скриншот сообщения центра

Напомним, завтра синоптики прогнозируют в Киеве погоду с мокрым снегом. Ночью возможны легкие морозы, а днем будет незначительное потепление.

В то же время, Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий 14 ноября во всех областях.

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