Погода у Львові 14 листопада — синоптики попередили про небезпеку

Мокрий сніг і вітер. Фото: УНІАН

У Львові та області 14 листопада очікується сніг та ожеледиця. Вдень температура буде вище нуля, а вночі можливі морози. Водіїв попереджають про ожеледицю.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Синоптики розповіли, що у четвер у Львові очікується хмарна погода. Вночі та вранці будуть тумани, що може призвести до погіршення видимості. Температура повітряні вночі опуститься до -1...-6 °C, а вдень коливатиметься в межах -1...+4 °C.

Крім того, упродовж дня очікується сильний вітер, поривами 7-12 м/с. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та просять водіїв бути уважними.

Скриншот допису центру

Нагадаємо, завтра синоптики прогнозують у Києві погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.

Водночас Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов 14 листопада у всіх областях.