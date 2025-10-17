Видео
Дата публикации 17 октября 2025 16:32
обновлено: 16:32
Погода на 18 октября во Львове — синоптики обещают мокрый снег
Мужчина прячется от мокрого снега и дождя. Фото: РБК-Украина

В субботу, 18 октября, во Львове ожидается прохладная погода с переменной облачностью. Кое-где возможен мокрый снег и дожди, а вскоре будут заморозки до -5 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львовской области 18 октября

Синоптики рассказали, что в субботу на Львовщине происхождение атмосферных фронтов и поступление холодной воздушной массы с северо-запада будет определять погоду.

Так, завтра ожидаются дожди, местами с мокрым снегом и порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а днем
+6...11 °С.

Погода у Львові 18 жовтня
Карта температур по Харьковской области. Фото: скриншот

В то же время львовян предупредили, что 18 октября днем ожидаются сильные порывы западного ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоди у Львові 18 жовтня
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Также в региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что в течение 19-21 октября по территории Львовской области ожидаются сильные заморозки 0...-5 °C. А по Львову в этот же период будет 0...-2 °C. Из-за этого объявлен II уровень опасности.

null
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украине похолодает. Ближайшей ночью предполагается +4...+10 °C.

В то же время синоптики предупредили харьковчан о непогоде 18 октября. В утренние часы возможен слабый туман, который местами будет ограничивать видимость на дорогах.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
