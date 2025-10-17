Погода на 18 жовтня у Львові — синоптики обіцяють мокрий сніг

Чоловік ховається від мокрого снігу і дощу. Фото: РБК-Україна

У суботу, 18 жовтня, у Львові очікується прохолодна погода з мінливою хмарністю. Подекуди можливий мокрий сніг та дощі, а незабаром будуть заморозки до -5 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львівській області 18 жовтня

Синоптики розповіли, що в суботу на Львівщині походження атмосферних фронтів та надходження холодної повітряної маси з північного заходу визначатиме погоду.

Так, завтра очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом та поривчастий вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...+8 °C, а вдень

+6...11 °С.

Карта температур по Харківщині. Фото: скриншот

Водночас львів'ян попередили, що 18 жовтня вдень очікуються сильні пориви західного вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Також в регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що упродовж 19-21 жовтня по території Львівської області очікуються сильні заморозки 0...-5 °C. А по Львову у цей самий період буде 0...-2 °C. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що завтра в Україні похолоднішає. Найближчої ночі передбачається +4...+10 °C.

Водночас синоптики попередили харків'ян про негоду 18 жовтня. У ранкові години можливий слабкий туман, що подекуди обмежуватиме видимість на дорогах.