Погода на 18 жовтня у Львові — синоптики обіцяють мокрий сніг

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра
У суботу, 18 жовтня, у Львові очікується прохолодна погода з мінливою хмарністю. Подекуди можливий мокрий сніг та дощі, а незабаром будуть заморозки до -5 °C.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львівській області 18 жовтня
Синоптики розповіли, що в суботу на Львівщині походження атмосферних фронтів та надходження холодної повітряної маси з північного заходу визначатиме погоду.
Так, завтра очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом та поривчастий вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...+8 °C, а вдень
+6...11 °С.
Водночас львів'ян попередили, що 18 жовтня вдень очікуються сильні пориви західного вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Також в регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що упродовж 19-21 жовтня по території Львівської області очікуються сильні заморозки 0...-5 °C. А по Львову у цей самий період буде 0...-2 °C. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності.
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що завтра в Україні похолоднішає. Найближчої ночі передбачається +4...+10 °C.
Водночас синоптики попередили харків'ян про негоду 18 жовтня. У ранкові години можливий слабкий туман, що подекуди обмежуватиме видимість на дорогах.
