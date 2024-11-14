Прогноз погоды во Львове на завтра 15 ноября

Снег. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 15 ноября, ожидается облачной. На дорогах будет гололедица, а также налипание мокрого снега.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Львовской области ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западный, 9-14 м/с. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, а днем 0...+5 °C.

Во Львове ночью будет -2...-4 °C, днем — +1...+3 °C.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра на западе, севере и в центре страны ожидается мокрый снег.

А жителей Харькова и области предупредили об осадках и гололедице. Однако температура воздуха повысится до +5 °C.