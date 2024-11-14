Прогноз погоды во Львове на завтра 15 ноября

Синоптики предупредили об опасности на дорогах во Львове завтра
Погода во Львове и области завтра, 15 ноября, ожидается облачной. На дорогах будет гололедица, а также налипание мокрого снега.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области
В Львовской области ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер западный, 9-14 м/с. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, а днем 0...+5 °C.
Во Львове ночью будет -2...-4 °C, днем — +1...+3 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра на западе, севере и в центре страны ожидается мокрый снег.
А жителей Харькова и области предупредили об осадках и гололедице. Однако температура воздуха повысится до +5 °C.
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