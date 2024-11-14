Прогноз погоди у Львові на завтра 15 листопада

Сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 15 листопада, очікується хмарною. На дорогах буде ожеледиця, а також налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області завтра

По Львівській області очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західний, 9-14 м/с. На дорогах — ожеледиця. Температура повітря вночі 0...-5 °C, а вдень 0...+5 °C.

У Львові вночі буде -2...-4 °C, вдень — +1...+3 °C.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра на заході, півночі та в центрі країни очікується мокрий сніг.

А мешканців Харкова та області попередили про опади та ожеледицю. Однак температура повітря підвищиться до +5 °C.