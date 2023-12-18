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Синоптики предупредили о непогоде во Львове и области

18 декабря 2023 12:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики предупредили о непогоде во Львове и области
Зима во Львове. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 18 декабря, во Львове и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Население региона предупреждают о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах.

Об этом говорится в данных местного гидрометцентра.

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"По территории Львовской области и по городу Львову: 18 декабря будут сохраняться порывы западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

В связи сэтим синоптики объявили 1 уровень опасности (желтый).

Погода во Львове и области
Предупреждение о непогоде во Львове и области. Фото: Гидрометцентр

Напомним, 18 декабря на большей части территории страны будет облачно с временными прояснениями. В северных и центральных районах ночью ожидаются умеренные осадки, на востоке — дождь со снегом, в то время как в большинстве западных областей и Одесской области осадков не ожидается.

Кроме того, синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.

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