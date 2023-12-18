Синоптики попередили про негоду у Львові та області

Зима у Львові. Фото: УНІАН

У понеділок, 18 грудня, у Львові та області синоптики оголосили штормове попередження. Населення регіону попереджають про сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.

Про це йдеться у даних місцевого гідрометцентру.

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"По території Львівської області та по місту Львову: 18 грудня зберігатимуться пориви західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим синоптики оголосили 1 рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про негоду у Львові та області. Фото: Гідрометцентр

Нагадаємо, 18 грудня на більшій частині території країни буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. У північних та центральних районах уночі очікуються помірні опади, на сході — дощ зі снігом, тоді як у більшості західних областей та Одеської області опадів не передбачається.

Крім того, синоптики попереджали про небезпеку підтоплення у Волинській, Львівській та інших областях 15-18 грудня.