Прогноз погоды во Львове и области 26 ноября — жителей предупредили об опасности

Синоптики предупредили о резком изменении погоды во Львове завтра
Погода во Львове и области завтра, 26 ноября, будет туманной, осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.
Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 26 ноября
По прогнозам синоптиков, во вторник во Львове ожидается облачная погода с прояснениями.
Существенных осадков не прогнозируется, однако ночью и утром возможен слабый туман, а на дорогах сохранится гололедица.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -4 °С до +1 °С, днем +3…+8 °С.
Погода во Львове 26 ноября
Во Львове облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночная температура будет составлять от -1 °С до +1 °С, днем +4…+6 °С. Ветер южный, 5-10 м/с.
Водителей призывают быть осторожными из-за скользких дорог и ухудшенной видимости.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в некоторых регионах Украины 26 ноября пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.
А в Укргидрометцентре прогнозируют в Карпатском регионе местами небольшой мокрый снег и дождь ночью.
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