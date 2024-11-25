Прогноз погоды во Львове и области 26 ноября — жителей предупредили об опасности

Гололедица на тротуаре. Иллюстративное фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Погода во Львове и области завтра, 26 ноября, будет туманной, осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области 26 ноября

По прогнозам синоптиков, во вторник во Львове ожидается облачная погода с прояснениями.

Существенных осадков не прогнозируется, однако ночью и утром возможен слабый туман, а на дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -4 °С до +1 °С, днем +3…+8 °С.

Прогноз погоды в Львове и области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 26 ноября

Во Львове облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночная температура будет составлять от -1 °С до +1 °С, днем ​​+4…+6 °С. Ветер южный, 5-10 м/с.

Водителей призывают быть осторожными из-за скользких дорог и ухудшенной видимости.

Предупреждение о гололеде Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в некоторых регионах Украины 26 ноября пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

А в Укргидрометцентре прогнозируют в Карпатском регионе местами небольшой мокрый снег и дождь ночью.