Прогноз погоди у Львові та області 26 листопада — жителів попередили про небезпеку

Ожеледиця на тротуарі. Ілюстративне фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Погода у Львові та області завтра, 26 листопада, буде туманною, опадів не очікується. На дорогах утримається ожеледиця.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львівській області 26 листопада

За прогнозами синоптиків, в вівторок у Львові очікується хмарна погода з проясненнями.

Істотних опадів не прогнозується, проте вночі та вранці можливий слабкий туман, а на дорогах утримається ожеледиця. Видимість у тумані складатиме 500–1000 метрів.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -4 °С до +1 °С, вдень +3…+8°С.

Прогноз погоди у Львові та області. Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 26 листопада

У Львові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Нічна температура становитиме від -1 °С до +1 °С, вдень +4…+6 °С. Вітер південний, 5–10 м/с.

Водіїв закликають бути обережними через слизькі дороги та погіршену видимість.

Попередження про ожеледицю. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що у деяких регіонах України 26 листопада будуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

А в Укргідрометцентрі прогнозують в Карпатському регіоні місцями невеликий мокрий сніг та дощ вночі .