Прогноз погоды во Львове на завтра, 10 октября, от Укргидрометцентра

Шквальный ветер. Иллюстративное фото: senfil.net

Во Львове в четверг, 10 октября, ожидается переменная облачность. Однако без существенных осадков.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ.

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Погода во Львове 10 октября

Южный ветер будет дуть со скоростью до 9-14 м/с, а в отдельных районах возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C.

Во Львове ночная температура составит +10...+12 °C, а днем +20...+22 °C. Однако следует быть внимательными из-за порывов южного ветра, которые будут достигать скорости 15-20 м/с, особенно утром и днем.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

На территории Львовской области 10 октября ожидаются сильные порывы южного ветра до 15-20 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтому).

Предупреждение об опасности. Фото: Львовский РЦГМ

Ранее мы сообщали, что синоптик назвала дату, когда в Украину придет бабье лето. По ее словам, температура воздуха подскочит до +24 °C.

Также метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что 10 октября дождей по территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.