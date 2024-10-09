Прогноз погоды во Львове на завтра, 10 октября, от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили жителей Львова об опасной погоде завтра
Во Львове в четверг, 10 октября, ожидается переменная облачность. Однако без существенных осадков.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ.
Погода во Львове 10 октября
Южный ветер будет дуть со скоростью до 9-14 м/с, а в отдельных районах возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C.
Во Львове ночная температура составит +10...+12 °C, а днем +20...+22 °C. Однако следует быть внимательными из-за порывов южного ветра, которые будут достигать скорости 15-20 м/с, особенно утром и днем.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
На территории Львовской области 10 октября ожидаются сильные порывы южного ветра до 15-20 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтому).
Ранее мы сообщали, что синоптик назвала дату, когда в Украину придет бабье лето. По ее словам, температура воздуха подскочит до +24 °C.
Также метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что 10 октября дождей по территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.
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