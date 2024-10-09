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Синоптики попередили жителів Львова про небезпечну погоду завтра

9 жовтня 2024 21:42
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра, 10 жовтня, від Укргідрометцентру
Шквальний вітер. Ілюстративне фото: senfil.net
Світлана Силенко - Редактор

У Львові у четвер, 10 жовтня, очікується мінлива хмарність. Проте без значних опадів.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ.

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Погода у Львові 10 жовтня

Південний вітер дутиме зі швидкістю до 9-14 м/с, а в окремих районах можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +9...+14 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °C.

У Львові нічна температура складе +10...+12 °C, а вдень +20...+22 °C. Проте варто бути уважними через пориви південного вітру, які досягатимуть швидкості 15-20 м/с, особливо вранці та вдень.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

На території Львівської області 10 жовтня очікуються сильні пориви південного вітру до 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпеки (жовтому). 

Попередження про небезпеку. Фото: Львівський РЦГМ
Попередження про небезпеку. Фото: Львівський РЦГМ

Раніше ми повідомляли, що синоптик назвала дату, коли в Україну прийде бабине літо. За її словами, температура повітря підскочить до +24 °C.

Також метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що 10 жовтня дощів по території країни практично не буде, за винятком Одеської області та Криму.

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