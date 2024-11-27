Прогноз погоды во Львовской области 28 ноября — будет мокрый снег

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Твоє місто

Во Львовской области в четверг, 28 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь, местами будет мокрый снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +10 °С.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, погоду будет определять ночью поле повышенного атмосферного давления, днем прохождение атмосферного фронта с запада.

Облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью от -3...+2°С;

днем +5...+10° тепла.

Температура воздуха во Львове:

ночью 0...-2°С;

днем +7...+9°С.

Погода в Львовской области. Фото: Львовский гидрометцентр

Напомним, 25 ноября густой туман накрыл Киев. Видимость была 200-500 метров.

Также погода в Украине с 25 ноября по 1 декабря будет характеризоваться низкими температурами. Кроме того, ожидается повышенная вероятность осадков.