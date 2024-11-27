Прогноз погоды во Львовской области 28 ноября — будет мокрый снег

Синоптики предупреждают о холодной погоде на Львовщине завтра
Во Львовской области в четверг, 28 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь, местами будет мокрый снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +10 °С.
Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.
Погода на Львовщине 28 ноября
По прогнозам синоптиков, погоду будет определять ночью поле повышенного атмосферного давления, днем прохождение атмосферного фронта с запада.
Облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью от -3...+2°С;
- днем +5...+10° тепла.
Температура воздуха во Львове:
- ночью 0...-2°С;
- днем +7...+9°С.
Напомним, 25 ноября густой туман накрыл Киев. Видимость была 200-500 метров.
Также погода в Украине с 25 ноября по 1 декабря будет характеризоваться низкими температурами. Кроме того, ожидается повышенная вероятность осадков.
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