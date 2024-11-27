Прогноз погоди на Львівщині 28 листопада — буде мокрий сніг

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Твоє Місто

У Львівській області у четвер, 28 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Очікуються дощі, місцями буде мокрий сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +10 °С.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

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Погода на Львівщині 28 листопада

За прогнозами синоптиків, погоду визначатиме вночі поле підвищеного атмосферного тиску, вдень проходження атмосферного фронту з заходу.

Буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області:

вночі -3...+2 °С;

вдень +5...+10 °С.

Температура повітря у Львові:

вночі 0...-2 °С;

вдень +7...+9 °С.

Погода на Львівщині. Фото: Львівський гідрометцентр

Нагадаємо, 25 листопада густий туман накрив Київ. Видимість була 200-500 метрів.

Також погода в Україні з 25 листопада по 1 грудня буде характеризуватися низькими температурами. Окрім того, очікується підвищена ймовірність опадів.