Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра arrow

Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

27 листопада 2024 14:59
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині 28 листопада — буде мокрий сніг
Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Твоє Місто
Світлана Силенко - Редактор

У Львівській області у четвер, 28 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Очікуються дощі, місцями буде мокрий сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +10 °С.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

Читайте також:

Погода на Львівщині 28 листопада

За прогнозами синоптиків, погоду визначатиме вночі поле підвищеного атмосферного тиску, вдень проходження атмосферного фронту з заходу.

Буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі -3...+2 °С;
  • вдень +5...+10 °С.

Температура повітря у Львові:

  • вночі 0...-2 °С;
  • вдень +7...+9 °С.
львівська область
Погода на Львівщині. Фото: Львівський гідрометцентр

Нагадаємо, 25 листопада густий туман накрив Київ. Видимість була 200-500 метрів. 

Також погода в Україні з 25 листопада по 1 грудня буде характеризуватися низькими температурами. Окрім того, очікується підвищена ймовірність опадів.

Львів сніг синоптик дощ прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК