Прогноз погоди на Львівщині 28 листопада — буде мокрий сніг

Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра
У Львівській області у четвер, 28 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Очікуються дощі, місцями буде мокрий сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +10 °С.
Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.
Погода на Львівщині 28 листопада
За прогнозами синоптиків, погоду визначатиме вночі поле підвищеного атмосферного тиску, вдень проходження атмосферного фронту з заходу.
Буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі -3...+2 °С;
- вдень +5...+10 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі 0...-2 °С;
- вдень +7...+9 °С.
Нагадаємо, 25 листопада густий туман накрив Київ. Видимість була 200-500 метрів.
Також погода в Україні з 25 листопада по 1 грудня буде характеризуватися низькими температурами. Окрім того, очікується підвищена ймовірність опадів.
Читайте Новини.LIVE!