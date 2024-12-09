Прогноз погоды на Львовщине 9 декабря — синоптики предупреждают о тумане

Синоптики предупреждают об опасных явлениях на Львовщине
В Львовской области ожидается облачная погода. Возможен дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха будет достигать +4 °C.
Об этом сообщил Львовский центр гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 9 декабря
Во Львовской области будет облачно. Временами дождь и мокрый снег, днем местами сильные осадки. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться от -1 до 4 °C.
Погода во Львове 9 декабря
Во Львове облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...+1 °С;
- днем +1...+3 °С.
Синоптики предупреждают
Во Львовской области ожидается ухудшение видимости в осадках, тумане 500-1000 м.
При этом атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха не изменится.
Напомним, синоптики рассказали, что завтра в Украине ожидаются осадки. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра до 20 м/с.
Также синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что во второй декаде декабря будет больше осадков.
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