Прогноз погоды на Львовщине 9 декабря — синоптики предупреждают о тумане

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Львовской области ожидается облачная погода. Возможен дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха будет достигать +4 °C.

Об этом сообщил Львовский центр гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львовской области 9 декабря

Во Львовской области будет облачно. Временами дождь и мокрый снег, днем местами сильные осадки. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться от -1 до 4 °C.

Погода во Львове 9 декабря

Во Львове облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+1 °С;

днем +1...+3 °С.

Погода в Львовской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Во Львовской области ожидается ухудшение видимости в осадках, тумане 500-1000 м.

При этом атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха не изменится.

Предупреждение об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики рассказали, что завтра в Украине ожидаются осадки. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра до 20 м/с.

Также синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что во второй декаде декабря будет больше осадков.