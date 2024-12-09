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Синоптики попереджають про небезпечні явища на Львівщині

9 грудня 2024 00:13
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині 9 грудня — синоптики попереджають про туман
Мокрий сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Львівській області очікується хмарна погода. Можливі дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Максимальна температура повітря сягатиме +4 °C.

Про це повідомив Львівський центр гідрометеорології.

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У Львівські області буде хмарно. Часом можливі дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області впродовж доби коливатиметься від -1 °C до 4 °C.

Погода у Львові 9 грудня

У Львові буде хмарно. Часом дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...+1 °С;
  • вдень +1...+3 °С.
погода на Львівщині
Погода на Львівщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

У Львівській області очікується погіршення видимості в опадах, тумані 500-1000 м.

При цьому атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

небезпечні явища
Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, синоптики розповіли, що завтра в Україні очікуються опади. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру до 20 м/с.

Також синоптикиня Наталя Птуха повідомила, що у другій декаді грудня буде більше опадів.

Львів сніг погода в Україні температура повітря туман

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