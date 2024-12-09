Прогноз погоди на Львівщині 9 грудня — синоптики попереджають про туман

Синоптики попереджають про небезпечні явища на Львівщині
У Львівській області очікується хмарна погода. Можливі дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Максимальна температура повітря сягатиме +4 °C.
Про це повідомив Львівський центр гідрометеорології.
Погода у Львівській області 9 грудня
У Львівські області буде хмарно. Часом можливі дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області впродовж доби коливатиметься від -1 °C до 4 °C.
Погода у Львові 9 грудня
У Львові буде хмарно. Часом дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...+1 °С;
- вдень +1...+3 °С.
Синоптики попереджають
У Львівській області очікується погіршення видимості в опадах, тумані 500-1000 м.
При цьому атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Нагадаємо, синоптики розповіли, що завтра в Україні очікуються опади. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру до 20 м/с.
Також синоптикиня Наталя Птуха повідомила, що у другій декаді грудня буде більше опадів.
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