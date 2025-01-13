Погода во Львове 14 января — сионптики дали прогноз.

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv

Во Львовской области во вторник, 14 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем обойдется без осадков, но ночью следует ожидать небольшого снега. Максимальная температура воздуха будет достигать максимум одного градуса тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем обойдется без осадков. Ночью и утром слабый туман, а на дорогах следует остерегаться гололедицы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -11...-6 °С;

днем -4...+1 °С.

Погода во Львове 14 января

Во Львове будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Утром ожидается слабый туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -9...-7 °С;

днем -2...0 °С.

Также синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости в те времена, когда будут туман и осадки.

Погода в Львовской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ближайшие дни в Украине ухудшатся погодные условия. В связи с этим водителям следует быть осмотрительными во время движения на дороге.

Также климатическая служба Copernicus обнародовала свежие данные, согласно которым 2024-й станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.