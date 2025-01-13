Погода у Львові 14 січня — синоптики дали прогноз

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: tvoemisto.tv

У Львівській області у вівторок, 14 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень обійдеться без опадів, але вночі варто очікувати незначного снігу. Максимальна температура повітря сягатиме максимум одного градусу тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.

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На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий сніг, вдень обійдеться без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах варто остерігатися ожеледиці.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -11...-6 °С;

вдень -4...+1 °С.

Погода у Львові 14 січня

У Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вранці очікується слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря:

вночі -9...-7 °С;

вдень -2...0 °С.

Також синоптики попереджають про можливе погіршення видимості у часи, коли будуть туман і опади.

Погода у Львівській області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, найближчими днями в Україні погіршаться погодні умови. Через це водіям варто бути обачними під час руху на дорозі.

Також кліматична служба Copernicus оприлюднила свіжі дані, згідно з якими 2024-й стане найтеплішим роком за всю історію спостережень.