Погода у Львові 14 січня — синоптики дали прогноз

Синоптики попереджають про рекордне похолодання на Львівщині
У Львівській області у вівторок, 14 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень обійдеться без опадів, але вночі варто очікувати незначного снігу. Максимальна температура повітря сягатиме максимум одного градусу тепла.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.
Погода на Львівщині 14 січня
На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий сніг, вдень обійдеться без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах варто остерігатися ожеледиці.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -11...-6 °С;
- вдень -4...+1 °С.
Погода у Львові 14 січня
У Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вранці очікується слабкий туман. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -9...-7 °С;
- вдень -2...0 °С.
Також синоптики попереджають про можливе погіршення видимості у часи, коли будуть туман і опади.
Нагадаємо, найближчими днями в Україні погіршаться погодні умови. Через це водіям варто бути обачними під час руху на дорозі.
Також кліматична служба Copernicus оприлюднила свіжі дані, згідно з якими 2024-й стане найтеплішим роком за всю історію спостережень.
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