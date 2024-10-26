Прогноз погоды во Львове на завтра, 27 октября, от Укргидрометцентра.

Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 27 октября, во Львовской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды на Львовщине 27 октября

Завтра во Львовской области ожидается переменная погода. Небо будет облачным, но без осадков.

Ночью и утром, по прогнозам синоптиков, в регионе будет слабый туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2...+7 °С. Днем показатели термометров обрадуют жителей Львовщины — в области предполагается от +16...+21°С.

Температурная карта на 27 октября. Фото: Метеопост

Погода во Львове

Во Львове завтра также ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью снизится до +2...+4°С, однако днем на температурных столбиках будет +17...+19 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в целом в Украине 27 октября ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых регионах возможен сильный туман.

В Харьковской области осадков не будет, однако передают довольно сильный туман. Температура воздуха ночью снизится до минуса.

Одесситов и жителей области 27 октября также ожидает переменная облачность, без осадков. Утром возможно появление слабого тумана.