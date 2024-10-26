Прогноз погоды во Львове на завтра, 27 октября, от Укргидрометцентра.

Синоптики порадовали львовян прогнозом на завтра
В воскресенье, 27 октября, во Львовской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды на Львовщине 27 октября
Завтра во Львовской области ожидается переменная погода. Небо будет облачным, но без осадков.
Ночью и утром, по прогнозам синоптиков, в регионе будет слабый туман. Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +2...+7 °С. Днем показатели термометров обрадуют жителей Львовщины — в области предполагается от +16...+21°С.
Погода во Львове
Во Львове завтра также ожидается переменная облачность.
Температура воздуха ночью снизится до +2...+4°С, однако днем на температурных столбиках будет +17...+19 °С.
Напомним, в целом в Украине 27 октября ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых регионах возможен сильный туман.
В Харьковской области осадков не будет, однако передают довольно сильный туман. Температура воздуха ночью снизится до минуса.
Одесситов и жителей области 27 октября также ожидает переменная облачность, без осадков. Утром возможно появление слабого тумана.
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