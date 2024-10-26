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Синоптики порадували львів'ян прогнозом на завтра

26 жовтня 2024 21:00
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 27 жовтня від Укргідрометцентру
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 27 жовтня, у Львівській області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман. 

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Завтра у Львівській області очікується мінлива погода. Небо буде хмарним, але без опадів.   

Вночі та вранці, за прогнозами синоптиків, у регіоні буде слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с.    

Температура повітря вночі коливатиметься від +2...+7 °С. Вдень показники термометрів порадують мешканців Львівщини —  в області передбачається від +16...+21 °С. 

погода 27 жовтня у Львові
Температурна карта на 27 жовтня. Фото: Метеопост

Погода у Львові

У Львові завтра також очікується мінлива хмарність.

Температура повітря вночі знизиться до +2...+4°С, проте вже вдень на температурних стовпчиках буде +17...+19°С.

Погода Львів
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, загалом в Україні 27 жовтня очікується переважно суха пог ода з мінливою хмарністю. Проте в деяких регіонах можливий сильний туман.

На Харківщині опадів не буде, проте передають доволі сильний туман. Температура повітря вночі знизиться до мінуса.

Одеситів та жителів області 27 жовтня також очікує мінлива хмарність, без опадів. Вранці можлива поява слабкого туману. 

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