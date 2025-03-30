Погода во Львове 31 марта - ожидается потепление, возможны дожди

Синоптики порадовали львовян прогнозом погоды на завтра
Во Львове в понедельник, 31 марта, ожидается облачная погода и местами дождь. Температура воздуха составит около +8...+13 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Львовщине 31 марта
Во Львовской области завтра будет облачно, местами пройдет дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +2...+7 °С;
- днем +8...+13 °С.
Во Львове ночью ожидается +4...+6 °С, днем — +10...+12 °С.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Одессе и области завтра. Ожидается температура воздуха до +15 °C.
А по данным Meteoprog, завтра в Украине будет туманная и дождливая погода.
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