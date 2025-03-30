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Синоптики порадували львів'ян прогнозом погоди на завтра

30 березня 2025 17:47
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Львові 31 березня - очікується потепління, можливі дощі
Люди гуляють вулицями Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Львові у понеділок, 31 березня, очікується хмарна погода та місцями дощ. Температура повітря становитиме близько +8...+13 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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У Львівській області завтра буде хмарно, місцями пройде дощ. Вітер південно-східний з переходом на північний, швидкістю 5-10 м/с. 

Температура повітря становитиме:

  • вночі +2...+7 °С;
  • вдень +8...+13 °С.

У Львові вночі очікується +4...+6 °С, вдень — +10...+12 °С.

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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Одесі та області завтра. Очікується температура повітря до +15 °C.

А за даними Meteoprog, завтра в Україні буде туманна та дощова погода.

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