Погода у Львові 31 березня - очікується потепління, можливі дощі

Люди гуляють вулицями Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 31 березня, очікується хмарна погода та місцями дощ. Температура повітря становитиме близько +8...+13 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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У Львівській області завтра буде хмарно, місцями пройде дощ. Вітер південно-східний з переходом на північний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +2...+7 °С;

вдень +8...+13 °С.

У Львові вночі очікується +4...+6 °С, вдень — +10...+12 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Одесі та області завтра. Очікується температура повітря до +15 °C.

А за даними Meteoprog, завтра в Україні буде туманна та дощова погода.