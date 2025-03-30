Погода у Львові 31 березня - очікується потепління, можливі дощі

Синоптики порадували львів'ян прогнозом погоди на завтра
У Львові у понеділок, 31 березня, очікується хмарна погода та місцями дощ. Температура повітря становитиме близько +8...+13 °С.
Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Львівщині 31 березня
У Львівській області завтра буде хмарно, місцями пройде дощ. Вітер південно-східний з переходом на північний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +2...+7 °С;
- вдень +8...+13 °С.
У Львові вночі очікується +4...+6 °С, вдень — +10...+12 °С.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Одесі та області завтра. Очікується температура повітря до +15 °C.
А за даними Meteoprog, завтра в Україні буде туманна та дощова погода.
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