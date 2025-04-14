Погода во Львове 15 апреля - синоптики прогнозируют теплую погоду

Люди гуляют по улице Львова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и области во вторник, 15 апреля, ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+17 °C.

Об этом сообщает Meteofor.

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Прогноз погоды во Львове на 15 апреля

Во Львове завтра будет тепло, но город накроет сильная облачность. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер будет юго-восточного направления, 1-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +9...+11 °C;

днем +12...+17 °C.

Погода во Львове. Фото: Meteofor

Напомним, синоптики предупредили о возвращении морозов в Украину в начале мая.

Также в Укргидрометцентре сообщили, какую погоду ждать в областях на Пасху.