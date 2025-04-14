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Синоптики порадовали львовян прогнозом погоды на завтра

14 апреля 2025 13:51
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода во Львове 15 апреля - синоптики прогнозируют теплую погоду
Люди гуляют по улице Львова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Во Львове и области во вторник, 15 апреля, ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+17 °C.

Об этом сообщает Meteofor.

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Прогноз погоды во Львове на 15 апреля

Во Львове завтра будет тепло, но город накроет сильная облачность. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер будет юго-восточного направления, 1-8 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +9...+11 °C;
  • днем +12...+17 °C.
Що буде з погодою у Львові 15 квітня - прогноз
Погода во Львове. Фото: Meteofor

Напомним, синоптики предупредили о возвращении морозов в Украину в начале мая.

Также в Укргидрометцентре сообщили, какую погоду ждать в областях на Пасху.

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