Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики порадували львів'ян прогнозом погоди на завтра arrow

Синоптики порадували львів'ян прогнозом погоди на завтра

14 квітня 2025 13:51
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Львові 15 квітня - синоптики прогнозують теплу погоду
Люди гуляють вулицею Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Львові та області у вівторок, 15 квітня, очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+17 °C.

Про це повідомляє Meteofor.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Львові на 15 квітня

У Львові завтра буде тепло, але місто накриє сильна хмарність. Увечері синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер буде південно-східного напрямку, 1-8 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +9...+11 °C;
  • вдень +12...+17 °C.
Що буде з погодою у Львові 15 квітня - прогноз
Погода у Львові. Фото: Meteofor

Нагадаємо, синоптики попередили про повернення морозів в Україну на початку травня.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, яку погоду чекати в областях на Великдень. 

Львів Львівська область синоптик прогноз погоди погода в Україні квітень
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама