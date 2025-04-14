Погода у Львові 15 квітня - синоптики прогнозують теплу погоду

Синоптики порадували львів'ян прогнозом погоди на завтра
У Львові та області у вівторок, 15 квітня, очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+17 °C.
Про це повідомляє Meteofor.
Прогноз погоди у Львові на 15 квітня
У Львові завтра буде тепло, але місто накриє сильна хмарність. Увечері синоптики прогнозують невеликий дощ.
Вітер буде південно-східного напрямку, 1-8 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +9...+11 °C;
- вдень +12...+17 °C.
Нагадаємо, синоптики попередили про повернення морозів в Україну на початку травня.
Також в Укргідрометцентрі повідомили, яку погоду чекати в областях на Великдень.
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