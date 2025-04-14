Погода у Львові 15 квітня - синоптики прогнозують теплу погоду

Люди гуляють вулицею Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та області у вівторок, 15 квітня, очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+17 °C.

Про це повідомляє Meteofor.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди у Львові на 15 квітня

У Львові завтра буде тепло, але місто накриє сильна хмарність. Увечері синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер буде південно-східного напрямку, 1-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +9...+11 °C;

вдень +12...+17 °C.

Погода у Львові. Фото: Meteofor

Нагадаємо, синоптики попередили про повернення морозів в Україну на початку травня.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, яку погоду чекати в областях на Великдень.