Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 27 декабря

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Львове и области в пятницу, 27 декабря, ожидается облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4...+1 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода на Львовщине 27 декабря

Завтра ночью будет переменная облачность, а температура воздуха составит -5...-2 °C. В то же время ожидается северо-западный ветер с изменением на западный, 1 м/c.

Осадков в течение суток не предвидится, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+1 °C. Ветер прогнозируют северо-западный, 1 м/c.

Влажность в пятницу на Львовщине будет от 69 до 88%.

Скриншот с сайта Meteoprog

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