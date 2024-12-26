Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 27 декабря

Синоптики порадовали жителей Львовщины погодой на завтра
В Львове и области в пятницу, 27 декабря, ожидается облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4...+1 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода на Львовщине 27 декабря
Завтра ночью будет переменная облачность, а температура воздуха составит -5...-2 °C. В то же время ожидается северо-западный ветер с изменением на западный, 1 м/c.
Осадков в течение суток не предвидится, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+1 °C. Ветер прогнозируют северо-западный, 1 м/c.
Влажность в пятницу на Львовщине будет от 69 до 88%.
Ранее Новини.LIVE подготовили календарь магнитных бурь на январь 2025 года.
Также синоптики назвали месяц, который в этом году станет самым холодным за всю зиму.
Читайте Новини.LIVE!