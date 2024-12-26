Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 27 грудня

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та області у п'ятницю, 27 грудня, очікується хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах -4...+1 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода на Львівщині 27 грудня

Завтра вночі буде мінлива хмарність, а температура повітря становитиме -5...-2 °C. Водночас очікується північно-західний вітер зі зміною на західний, 1 м/c.

Опадів протягом доби не передбачається, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0...+1 °C. Вітер прогнозують північно-західний, 1 м/c.

Вологість у п'ятницю на Львівщині буде від 69 до 88%.

Скриншот з сайту Meteoprog

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