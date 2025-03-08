Погода во Львове 9 марта - ожидается до 19 °С днем

Люди гуляют по улицам Львова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в воскресенье, 9 марта, прогнозируют облачную погоду без осадков. В течение дня ожидается температура воздуха на уровне +14...+19 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды во Львове на 9 марта

Во Львовской области завтра будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Ночью и утром будет слабый туман, а ветер в течение дня будет иметь юго-восточное направление и скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -1...+4 °С, в горах -6...-4 °С;

днем +14...+19 °С.

В то же время во Львове температура воздуха ночью опустится до -1...+1 °С, а днем прогреется до +16...+18 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Киеве завтра будет наблюдаться аномальное для этого периода тепло.

В то же время синоптики предупредили о снеге, который может выпасть в нескольких городах Украины 9 марта.