Погода у Львові 9 березня - очікується до 19 °С вдень

Синоптики порадували прогнозом погоди у Львові на завтра
У Львові та області у неділю, 9 березня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Протягом дня очікується температура повітря на рівні +14...+19 °С.
Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди у Львові на 9 березня
У Львівській області завтра буде мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вночі та вранці буде слабкий туман, а вітер протягом дня матиме південно-східний напрямок та швидкість 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -1...+4 °С, в горах -6...-4 °С;
- вдень +14...+19 °С.
Водночас у Львові температура повітря вночі опуститься до -1...+1 °С, а вдень прогріється до +16...+18 °С.
Нагадаємо, у Києві завтра буде спостерігатися аномальне для цього періоду тепло.
Водночас синоптики попередили про сніг, який може випасти у кількох містах України 9 березня.
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