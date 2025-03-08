Погода у Львові 9 березня - очікується до 19 °С вдень

Люди гуляють вулицями Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та області у неділю, 9 березня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Протягом дня очікується температура повітря на рівні +14...+19 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди у Львові на 9 березня

У Львівській області завтра буде мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вночі та вранці буде слабкий туман, а вітер протягом дня матиме південно-східний напрямок та швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -1...+4 °С, в горах -6...-4 °С;

вдень +14...+19 °С.

Водночас у Львові температура повітря вночі опуститься до -1...+1 °С, а вдень прогріється до +16...+18 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, у Києві завтра буде спостерігатися аномальне для цього періоду тепло.

Водночас синоптики попередили про сніг, який може випасти у кількох містах України 9 березня.