Погода во Львове 1 марта — прогноз погоды на завтра

Девушки гуляют в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Весна во Львове начнется с теплой погоды. В субботу, 1 марта, столбики термометра поднимутся до +8 °C, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове на 1 марта

На погоду во Львове и области завтра, 1 марта, будет влиять высотный циклон. Синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. Больших осадков в этот день не ожидается.

Ночью и утром местами возможен туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью в области прогнозируют -3...+2 °C, днем ожидается +4...+9 °C. Во Львове в субботу будет 0...-2 °C ночью и +6...+8 °C днем.

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 1 марта. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозам метеорологов в Киеве в субботу, 1 марта, будет облачная погода. Возможен мокрый снег и сильный ветер.

Также синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на начало марта. Весна, по ее словам, придет со снегами и дождями.