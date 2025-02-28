Погода у Львові 1 березня — прогноз погоди на завтра

Дівчата гуляють у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Весна у Львові розпочнеться з теплої погоди. В суботу, 1 березня, стовпчики термометра піднімуться до +8 °C, опадів не очікується.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові на 1 березня

На погоду у Львові та області завтра, 1 березня, буде впливати висотний циклон. Синоптики прогнозують у регіоні хмарну погоду з проясненнями. Великих опадів у цей день не очікується.

Вночі та вранці місцями можливий туман, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі в області прогнозують -3...+2 °C, вдень очікується +4...+9 °C. У Львові в суботу буде 0...-2 °C вночі та +6...+8 °C вдень.

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 1 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів у Києві в суботу, 1 березня, буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг та сильний вітер.

Також синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на початок березня. Весна, за її словами, прийде зі снігами та дощами.