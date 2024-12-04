Прогноз погоды во Львовской области 5 декабря — синоптики предупредили об опасности

Автомобиль на засоренной дороге. Фото: UkrMedia

Во Львовской области в четверг, 5 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода . Обойдется без существенных осадков, однако жителям региона следует опасаться слабого тумана и гололедицы на дорогах. Температура воздуха упадет до -4 °С.

Об этом сообщили во Львовском центре гидрометеорологии.

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Во Львовской области облачно, однако существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет слабый туман, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -4 °С до +1 °С, днем 0...+5 °С;

во Львове ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.

Погода во Львовской области 5 декабря. Фото: Львовский центр гидрометеорологии

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости из-за тумана — 500-1000 м.

Также по территории Львовской области и города Львова на дорогах гололедица. Объявлено о первом уровне опасности.

Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Львовский центр гидрометеорологии

Напомним, по прогнозу синоптиков, первая неделя зимы в Украине из-за антициклона будет сухой. Правда, во второй половине недели небольшие осадки все же возможны. Местами будут туманы и образуется изморозь.

Также мы писали, что уже известен предварительный прогноз погоды на Рождество и Новый год.