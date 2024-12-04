Прогноз погоди на Львівщині 5 грудня — синоптики попередили про небезпеку

Автомобіль на засміченій дорозі. Фото: UkrMedia

У Львівській області у четвер, 5 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, проте мешканцям регіону варто остерігатися слабкого туману та ожеледиці на дорогах. Температура повітря впаде до -4 °С.

Про це повідомили у Львівському центрі гідрометеорології.

Читайте також:

Погода на Львівщині 5 грудня

У Львівській області буде хмарно, проте істотних опадів не очікується. Вночі та вранці буде слабкий туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі від -4 °С до +1 °С, вдень 0...+5 °С;

у Львові вночі 0...-2 °С, вдень +1...+3 °С.

Погода на Львівщині 5 грудня. Фото: Львівській центр гідрометеорології

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про погіршення видимості через туман — 500-1000 м.

Також по території Львівської області та міста Львова на дорогах ожеледиця. Оголошено про перший рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Львівській центр гідрометеорології

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, перший тиждень зими в Україні через антициклон буде сухим. Щоправда, у другій половині тижня невеликі опади все ж таки можливі. Місцями будуть тумани й утвориться паморозь.

Також ми писали, що вже відомий попередній прогноз погоди на Різдво і Новий рік.