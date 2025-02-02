Прогноз погоды в Украине 3 февраля - синоптики предупредили о зиме

Люди на остановке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН

В понедельник, 3 февраля, на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем обойдется без существенных осадков несмотря на незначительный снег ночью. Водителям и пешеходам стоит остерегаться гололеда.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода на Львовщине 3 февраля

Во Львовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-6 °С, днем от -3...+2 °С;

во Львове температура ночью -2...-4 °С, днем 0...-2 °С.

Прогноз погоды на Львовщине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях. Кроме того, мы писали, что на Землю надвигается радиационный шторм.