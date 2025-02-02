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Синоптики сообщили о существенном похолодании на Львовщине

2 февраля 2025 19:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 3 февраля - синоптики предупредили о зиме
Люди на остановке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 3 февраля, на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем обойдется без существенных осадков несмотря на незначительный снег ночью. Водителям и пешеходам стоит остерегаться гололеда.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Во Львовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °С, днем от -3...+2 °С;
  • во Львове температура ночью -2...-4 °С, днем 0...-2 °С.
Львівщина погода
Прогноз погоды на Львовщине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях. Кроме того, мы писали, что на Землю надвигается радиационный шторм.

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